В ДНР заявили о новых обстрелах силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (392)

ДОНЕЦК, 28 ноя — РИА Новости. Украинские силовики во вторник вечером обстреляли населенный пункт Зайцево на окраине Головки, зафиксировано прямое попадание в крышу жилого дома, сообщил журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР.

"Украинские силовики продолжают грубо нарушать Минские договоренности. На данный момент в результате обстрела в Зайцево по адресу улица Артемовская, 40 зафиксировано прямое попадание в крышу жилого дома. Люди не пострадали. Также из-за обстрела по улице Артемовская, 38 вылетели окна", — сказал представитель ведомства.