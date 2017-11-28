БЕРЛИН, 28 ноя – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Германия и ее союзники должны быть в состоянии противостоять возможной агрессии со стороны России, заявил глава немецкого Военно-морского флота, вице-адмирал Андреас Краузе.

Об этом он заявил во время своего выступления на панели "Бундесвер как союзник и партнер – усиление способности отвечать новым операционным требованиям" на Берлинской конференции по безопасности.

"С 2013 года мы наблюдали усиленное присутствие России (на море), мы наблюдали… авианосец России вдоль побережья Сирии… Секретные работы ведутся над развертыванием подводных мощностей России. Я не хочу предполагать, что мы сейчас стоим на пороге агрессии…, но мы должны быть в состоянии противостоять такому развитию событий, когда это будет необходимо", — заявил Краузе.

По словам главы ВМФ, эту задачу Германия и ее союзники в НАТО и ЕС "должны выполнить вместе, должны быть солидарными, использовать общие подходы, которые нужно как следует проверить".

В середине октября 2016 года корабельная ударная группа Северного флота (КУГ СФ) во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий" в составе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", больших противолодочных кораблей "Североморск", "Вице-адмирал Кулаков" и судов обеспечения вышла в районы северо-восточной Атлантики и Средиземного моря. С 8 ноября КУГ СФ выполняла задачи по борьбе с терроризмом в Сирии.