Косачев прокомментировал возможные пуски ракет КНДР

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Возможный новый пуск КНДР ракеты мог стать демонстрацией разочарования отсутствием гибкости в позиции США и их союзников в регионе, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Северная Корея, предположительно, провела в ночь на среду (вечер вторника мск) новое испытание баллистической ракеты, передает агентство Рёнхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

"Пока ничего не ясно. Надо дождаться подтверждений. Факт, что в последние два месяца Северная Корея проявляла сдержанность и никак не провоцировала международное сообщество", — сказал Косачев РИА Новости.

По его мнению, в Пхеньяне, скорее всего, ожидали встречной сдержанности со стороны Запада и в оценках, и в действиях.

"Увы, этого не произошло, и сегодняшний запуск, возможно — повторю: возможно — является демонстрацией разочарования отсутствием гибкости в позиции США и их союзников в регионе", — заключил Косачев.