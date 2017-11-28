Южная Корея сообщила о новом испытании баллистической ракеты Пхеньяном

Люди перед телеэкраном в Сеуле, Южная Корея. Архивное фото

Люди перед телеэкраном в Сеуле, Южная Корея. Архивное фото

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. КНДР, предположительно, провела новое испытание баллистической ракеты, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По данным агентства, ее запустили в среду рано утром в восточном направлении из района города Пхенсон с территории провинции Пхенан-Намдо.

Bнформацию о новом испытании подтвердил телеканалу NBC представитель вооруженных сил Южной Кореи. Военный рассказал, что ракета продолжает полет в сторону Японского моря. О состоявшемся пуске заявил также Пентагон.

Японское агентство Киодо пишет, что ракета могла упасть в Японском море в пределах исключительной экономической зоны Японии.

Ранее сообщалось, что японские и американские военные зафиксировали рост активности радиосигналов в КНДР, что можно расценить как подготовку к ракетному пуску. В частности, речь может идти о проверке работы систем, при помощи которых ракета направляет сигнал на землю.

В то же время радиосигналы могли свидетельствовать и о подготовке к регулярным зимним военным учениям. Агентство Ренхап писало, что правительство Южной Кореи задействовало радар для слежения за ракетными пусками.

Северная Корея с апреля этого года регулярно проводила испытания, однако с 15 сентября, когда баллистическая ракета, выпущенная из КНДР, перелетела через территорию Японии, наступило затишье.

Северная Корея продолжает развивать ракетную программу, несмотря на недовольство мирового сообщества. В ответ на это новые санкции в отношении Пхеньяна ввел Совет Безопасности ООН. Они значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий санкционный режим ООН в XXI веке.