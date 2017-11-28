Лидеры демократов бойкотировали встречу с Трампом из-за его твита

МОСКВА/ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. Лидеры демократов в конгрессе Нэнси Пелоси и Чак Шумер бойкотировали встречу с президентом США Дональдом Трампом из-за его сообщения в Twitter. CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон Пентагон по ошибке ретвитнул призыв к отставке Трампа

Трамп написал в Twitter, что встречается с лидерами демократов и отметил, что не видит возможности прийти к согласию по поводу работы правительства, так как они "хотят беспрепятственно наводнить страну нелегальными иммигрантами, не проявляют твердой позиции в отношении преступлений и хотят значительно увеличить налоги".

Встреча была запланирована на вторник, на ней также должны были присутствовать спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан и лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконел, чтобы обсудить финансирование правительства после 8 декабря, когда истекает срок "временного бюджета".

"Учитывая, что президент не видит возможности соглашения между демократами и Белым домом, мы считаем, что оптимальным вариантом будет продолжить переговоры с нашими коллегами-республиканцами в конгрессе", — говорится в совместном заявлении Пелоси и Шумера.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс выразила разочарование таким решением лидеров демократов.

"Приглашение президента к лидерам демократов по-прежнему остается в силе, и он призывает их отложить в сторону мелочность, прекратить политическое возвеличивание, прийти (на встречу) и приступить к работе. Эти вопросы слишком важны", — говорится в заявлении Сандерс.