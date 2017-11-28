Военный в гавани Комодоро Ривадавия во время отправки норвежского судна Sophie Siem на поиски пропавшей аргентинской подлодки Сан-Хуан

Военный в гавани Комодоро Ривадавия во время отправки норвежского судна Sophie Siem на поиски пропавшей аргентинской подлодки Сан-Хуан

КОМОДОРО-РИВАДАВИЯ (Аргентина), 28 ноя — РИА Новости. Прибывшее в Аргентину российское поисковое оборудование является "очень хорошим" и сможет получить информацию о пропавшей подводной лодке "Сан-Хуан", заявил РИА Новости помощник военного атташе России в Аргентине Дмитрий Новацкий.

"Надеюсь, что через несколько дней мы сможем получить информацию о подводной лодке "Сан-Хуан", — сказал Новацкий.

Подводный корабль ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представитель ВМС Аргентины Энрике Балби сообщил, что есть информация об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

В пятницу (утро субботы мск) российский транспортный самолет Ан-124, направленный в Аргентину для помощи в поиске пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан", приземлился в городе Комодоро-Ривадавия. Ранее российское военное ведомство сообщило, что группа специалистов ВМФ России вылетела в Аргентину для участия в поиске подлодки "Сан-Хуан". В состав группы вошли командир и операторы телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "Пантера плюс", водолазы-глубоководники и водолазный врач. Старшим группы российских военных спасателей назначен глава НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ Сергей Башмаков.

"После телефонного разговора между президентами (главы Аргентины Маурисио Макри и главы России Владимира Путина – ред.) наше министерство обороны подготовило все необходимое для того, чтобы как можно быстрее перевезти наше оборудование, чтобы помочь Военно-морскому флоту Аргентины", — сказал Новацкий.

Ранее сообщалось, что корвет Robinson ВМС Аргентины c российскими специалистами на борту отправился в район поисков пропавшей подводной лодки. Корвет должен доставить в поисковую зону российский глубоководный аппарат. Как сообщил Новацкий, капитан судна выразил России благодарность за помощь. По словам Новацкого, "Аргентина и Россия еще сильнее укрепили свои военные отношения".

"Это очень хорошее оборудование… у Аргентины есть опыт в таких операциях, и, на мой взгляд, это оборудование принесет пользу", — добавил Новацкий.