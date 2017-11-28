В Раде зарегистрировали проект об ответственности за непризнание голодомора

КИЕВ, 28 ноя — РИА Новости. Внефракционные депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали в парламенте законопроект, который должен ввести уголовную ответственность за непризнание голодомора, соответствующий проект зарегистрирован на официальном сайте парламента.

Инициаторами стали депутаты от националистической партии "Свобода" Андрей Ильенко, Юрий Левченко, Михаил Головко и Олег Осуховский. Текст документа пока отсутствует на сайте Рады.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украине пора принять закон об ответственности за непризнание голодомора и холокоста.

Объявив голодомор геноцидом и актом "тоталитарного террора" против украинцев, власти Украины добиваются от мирового сообщества признания того же. В России действия Киева воспринимаются как попытка "политизировать историю", внести "недоверие и враждебность в отношения двух стран, поссорить народы Украины и России".

Голод 1932-1933 годов охватил все основные зерновые районы СССР — Украину, Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. Тогда, по разным оценкам, погибли от 7 до 8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона — на Украине, 2 миллиона — в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона — в РСФСР.