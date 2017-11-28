КИЕВ, 28 ноя — РИА Новости. Внефракционные депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали в парламенте законопроект, который должен ввести уголовную ответственность за непризнание голодомора, соответствующий проект зарегистрирован на официальном сайте парламента.
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украине пора принять закон об ответственности за непризнание голодомора и холокоста.
Объявив голодомор геноцидом и актом "тоталитарного террора" против украинцев, власти Украины добиваются от мирового сообщества признания того же. В России действия Киева воспринимаются как попытка "политизировать историю", внести "недоверие и враждебность в отношения двух стран, поссорить народы Украины и России".
Голод 1932-1933 годов охватил все основные зерновые районы СССР — Украину, Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. Тогда, по разным оценкам, погибли от 7 до 8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона — на Украине, 2 миллиона — в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона — в РСФСР.