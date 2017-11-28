МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Министерство финансов США готовит новый список российских бизнесменов и компаний, которые могут попасть под санкции, заявил глава МИД Украины Павел Климкин. Об этом сообщает УНИАН.

По словам министра, Киев сотрудничает с Конгрессом США в вопросе принятия акта о противодействии влиянию Москвы с помощью санкций. "Этот закон очень важный, поскольку он расширяет не только формальный список, а саму логику санкций", — заявил Климкин.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что документ будет готов к концу января и станет "важным рычагом давления на Россию". Он отметил, что "американские друзья и партнеры" подошли к работе над новыми ограничительными мерами "очень серьезно".

"И сам факт продвижения этих санкций, я считаю, должен служить очень хорошей возможностью для нас — повысить давление на Россию. Разумеется, в координации с Европейским Союзом", — заключил министр.

Накануне глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что Москва подготовилась к возможному ужесточению санкций и заложила соответствующие показатели в государственный бюджет на следующий год.