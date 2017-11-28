В ДНР обвинили миссию ОБСЕ в искажении данных

ДОНЕЦК, 28 ноя — РИА Новости. В представительстве самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили о неверной информации в отчете миссии ОБСЕ в отношении обстрела поселка Ясное.

Как пояснили в представительстве ДНР, в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ касательно обстрела Ясного к югу от Донецка 24 ноября говорится, что местные жители не подтверждают факт обстрела данной местности. Кроме того, в отчете указаны адреса, на которых присутствовали наблюдатели ОБСЕ, заявили в ДНР.

"Первое, что стоит отметить, это неверное указание адресов по улице Щорса (населенный пункт Ясное, контролируемый ДНР — ред.). Согласно данным МЧС ДНР… попадания были зафиксированы по улице Щорса, 31а, многоквартирный дом, два частных домостроения по улице Щорса, дом 46, дом 48, а также гараж и частный автомобиль. По каким причинам представители СММ ОБСЕ осматривали адреса по улице Щорса дома номер 8, 10 и 13, остается неизвестным. К сожалению, вынуждены констатировать очередной факт искажения данных в официальных отчетах СММ ОБСЕ", — сказал представитель ДНР журналистам.

В ДНР призвали миссию ОБСЕ тщательно проверять поступающую информацию и придерживаться принципов своей работы. В свою очередь в СЦКК отметили, что наблюдатели ОБСЕ были проинформированы об инциденте, который произошел 24 ноября, но патруль на место обстрела не прибыл.