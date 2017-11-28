Турция ждет тщательного расследования скандала на учениях НАТО в Норвегии

АНКАРА, 28 ноя – РИА Новости, Алена Палажченко. Анкара ожидает от НАТО углубления расследования скандального инцидента на учениях альянса в Норвегии, говорится в заявлении Совета национальной безопасности Турции, прошедшего под председательством президента страны Тайипа Эрдогана.

Ранее Эрдоган заявил, что организаторы учений НАТО Trident Javelin, которые прошли 8-17 ноября в Норвегии, поставили стенд с портретами "врагов", на одном из них был изображен основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк. К "врагам" был также причислен нынешний турецкий лидер.

По словам Эрдогана, начальник генштаба ВС Турции сообщил ему о случившемся и сказал, что принял решение об отзыве 40 турецких военных, участвовавших в учениях НАТО. Руководство Турции поддержало это решение.

Извинения за нанесенные Турции оскорбления во время учений в Норвегии дважды принес генсек НАТО Йенс Столтенберг, а глава минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен выразил сожаление, однако Эрдоган заявил, что считает это недостаточным.

"Турция ожидает расширения начатого НАТО расследования инцидента на учениях в Норвегии. Также было заявлено о необходимости пресекать попытки части сотрудников альянса использовать НАТО в своих целях. Турция будет внимательно следить за развитием событий в связи со скандалом из-за вражеского подхода по отношению к основателю республики Мустафе Кемалю Ататюрку, турецкому народу и президенту страны, что ни в коем случае неприемлемо", — говорится в заявлении.

Отмечается, что скандальный инцидент на учениях НАТО "может причинить ущерба принципам солидарности, являющихся основой альянса".