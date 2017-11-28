США считают, что российский Су-30 "подрезал" их самолет над Черным морем

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российский истребитель Су-30 "подрезал" американский разведывательный самолет P-8A "Посейдон", пролетев прямо перед ним в небе над Черным морем, сообщило Европейское командование США (Eucom).

Ранее во вторник телеканал CNN сообщил со ссылкой на Пентагон, что российский Су-30 в субботу "небезопасно" перехватил самолет P-8A "Посейдон" в небе над Черным морем. По утверждению Минобороны США, американский самолет находился в международном воздушном пространстве и не совершал никаких провокаций. Минобороны России пока не комментировало это заявление.

"Взаимодействие было признано небезопасным. Российский самолет пролетел прямо перед Р-8А на форсаже, вызвав его 15-градусный крен и сильную турбулентность", — сообщила представитель Eucom Меган Хендерсон изданию Hill. Она отметила, что Су-30 пролетел в 50 метрах от американского "разведчика", который был вынужден двигаться через завихрения его реактивной струи.

ВКС России в этом году уже "пересекались" с самолетами НАТО над Черным морем. Так, 9 мая истребитель Су-30 поднялся в небо для перехвата такого же P8A "Посейдон". Российский истребитель маневром поприветствовал американских пилотов, после чего самолет-разведчик развернулся от границ России. Истребитель благополучно вернулся на свой аэродром базирования.

В июле истребитель "Тайфун" британских ВВС поднялся в воздух с базы в Румынии на перехват российских бомбардировщиков Ту-22М3, пролетавших над Черным морем. Самолеты находились за пределами визуальной видимости друг друга; истребитель НАТО следил за российскими бомбардировщиками, пока те не покинули зону слежения альянса.