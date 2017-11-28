Тиллерсон: контакты с РФ по Украине не идут в обход "нормандского формата"

ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. Российско-американские контакты по Украине не идут в обход "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция), заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Специального представителя (госдепа)… Курта Волкера попросили сфокусироваться не на чем ином как на работе с его российским партнером… чтобы понять, есть ли у нас путь вперед, не оставляя в стороне "нормандский" процесс, работая с ним, чтобы понять, можем ли выйти из тупика", — заявил Тиллерсон, выступая в Wilson Center в Вашингтоне.

При этом госсекретарь подтвердил позицию США о том, что отношения с Россией "не вернутся к нормальным, пока мы не решим (проблему) Украины". "Это устойчивое препятствие", — пояснил он, имея в виду ситуацию на Украине.

Говоря о путях урегулирования конфликта, Тиллерсон повторил, что США заинтересованы в том, чтобы "перестали погибать люди", в связи с чем Вашингтон выступает за размещение в регионе миротворцев. Деталей возможной операции он не привел.