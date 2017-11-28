ООН, 28 ноя — РИА Новости. Положение мигрантов в Ливии не может быть предлогом для внешнего вмешательства в ситуацию в стране, заявил на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя РФ при ООН Евгений Загайнов.

Совет Безопасности ООН во вторник по запросу Франции проводит внеочередное заседание по ситуации с мигрантами в Ливии после появления на телеканале CNN видео с одного из подпольных аукционов в Ливии, на котором молодых людей предлагали покупателям из стран северной Африки в качестве сельскохозяйственных работников за 400 долларов США.

"Под предлогом сложной ситуации с правами мигрантов в Ливии раздаются намеки на необходимость неотложного вмешательства. Известно, что есть любители разбираться с такого рода проблемами самостоятельно, в обход международного права и в нарушение суверенитета государств. Так можно лишь еще более усугубить и без того крайне непростую ситуацию, возникшую после разрушения Ливии", — заявил Загайнов.

Российский дипломат подчеркнул необходимость бороться с тем, что породило проблему мигрантов в Ливии. "Размах деятельности в стране преступных групп, связанных с торговлей людьми, является одним из многочисленных следствий тяжелого и длительного кризиса, спровоцированного грубым военным вмешательством во внутренние дела Ливии в 2011 году", — сказал Загайнов. При этом он отметил, что "бесчеловечное обращение с мигрантами стало возможным на фоне продолжающейся политической и институциональной раздробленности в Ливии".

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта лидера Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В результате двоевластия и обвала в системе безопасности в стране действуют вооруженные повстанческие группировки, а также террористические организации, в том числе и запрещенное во многих странах мира (в том числе в России) "Исламское государство"*. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.

* Террористическая организация, запрещенная в России