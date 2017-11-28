Тиллерсон призвал Турцию при контактах с Ираном учитывать интересы НАТО

ВАШИНГТОН, 28 ноя, РИА-Новости, Екатерина Соболь. Соединённые Штаты понимают необходимость взаимодействия Турции с Ираном, учитывая близкое географическое положение и культурные связи, но это взаимодействие должно происходить в интересах всех членов НАТО, заявил в рамках выступления в Вашингтоне госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы осознаём, что Турция — учитывая тесные культурные и географические связи — должна взаимодействовать с Ираном. Но при этом взаимодействии она не должна забывать, что как член НАТО, она должна учитывать при этом взаимодействии интересы альянса", — сказал он.