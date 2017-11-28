Схватка жирафов со львом попала на видео

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Кении сняли на видео нападение льва на самку жирафа с детенышем. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, ролик был снят 27 ноября в заповеднике Масаи-Мара. На кадрах видно, как лев проходит мимо двух жирафов. Оказавшись позади своих жертв, хищник пытается незаметно к ним подкрасться, чтобы напасть. Однако мать-жирафиха вовремя оборачивается и смотрит прямо на льва. Тот решает не медлить и бросается в атаку.

Хищник вцепился жирафихе в ногу, но ей удалось лягнуть его в ответ. После этого самка с детенышем пытаются спастись бегством, но лев практически сразу поймал жирафенка.