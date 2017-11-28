В Аргентине расследуют утечку в СМИ последней депеши с борта "Сан-Хуана"

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Военные Аргентины проведут административное расследование по поводу утечки в прессу последнего сообщения с пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан", заявил представитель ВМС Энрике Бальби.

Ранее в СМИ появились копии последней депеши, посланной экипажем субмарины 15 ноября. В донесении говорилось о затоплении дизельного отсека и коротком замыкании.

"ВМС не может демонстрировать подобные документы. Если бы мы показали это сообщение, мы бы нарушили закон о конфиденциальности", — заявил Бальби, слова которого приводит газета Nacion. Он отметил, что ВМС начали "соответствующие административные процедуры в связи с утечкой".

Подводный корабль ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.

ВМС Аргентины сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".