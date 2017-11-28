МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Военные Аргентины проведут административное расследование по поводу утечки в прессу последнего сообщения с пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан", заявил представитель ВМС Энрике Бальби.
"ВМС не может демонстрировать подобные документы. Если бы мы показали это сообщение, мы бы нарушили закон о конфиденциальности", — заявил Бальби, слова которого приводит газета Nacion. Он отметил, что ВМС начали "соответствующие административные процедуры в связи с утечкой".
Подводный корабль ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.
ВМС Аргентины сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".