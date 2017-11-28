В Израиле задержали несколько человек по делу о взрыве на юге Тель-Авива

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 ноя — РИА Новости. Израильская полиция сообщила о задержании нескольких подозреваемых по делу о взрыве, который минувшей ночью унес жизни трех человек и разрушил здание магазина в южном предместье Тель-Авива.

Правоохранительные органы пока не озвучивают версии происшествия, но говорят, что в силу его особой тяжести для расследования сформирована специальная следственная группа, которая с ночи собирает улики и опрашивает очевидцев.

"В рамках расследования, которое поручено специальной следственной группе, были задержаны несколько подозреваемых", — сообщила полицейская пресс-служба.

Взрыв вызвал пожар в магазине стройматериалов и привел к обрушению одноэтажной постройки на одной из центральных улиц Яффо.

Под обломками здания спасатели нашли тела двух погибших, позже в больнице скончался один из пяти раненых.

По данным интернет-ресурса "Уа-нет", в жертвах опознали двух арабов-израильтян, которые работали в местном ресторане и жили в соседнем с магазином помещении, а также "жителя Западного берега реки Иордан" — возможно, палестинца.

Ссылаясь на пожарных, издание пишет, что причиной взрыва могла стать утечка газа. "Они нашли в магазине несколько небольших газовых баллонов, назначение которых еще предстоит выяснить", — сказано в публикации.