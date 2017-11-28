Кандидат в премьеры Чехии предложил президенту состав правительства

ПРАГА, 28 ноя – РИА Новости, Александр Куранов. Лидер выигравшего октябрьские парламентские выборы движения ANO Андрей Бабиш, которому президент республики Милош Земан ранее поручил формирование правительства, во вторник предложил главе страны кандидатуры на посты министров.

"Я передал господину президенту предложения по кандидатурам министров, а он подтвердил, что намерен назначить меня премьером 6 декабря. Одновременно он сообщил о намерении утвердить состав кабинета 13 декабря. До этого он хотел бы переговорить с теми кандидатами, которые не входили в прежний состав правительства, и которых он не знает", — сказал Бабиш, отказавшись при этом назвать фамилии будущих министров. Его пресс-конференцию транслировало республиканское ТВ.

В связи с тем, что Бабиш вместе со своим соратником по движению и бизнесу Ярославом Фалтынеком обвиняется полицией в незаконном получении и расходовании субсидии Евросоюза на фирму "Гнездо аиста" в размере 50 миллионов крон (около 2,3 миллиона долларов), представители других партий отказались сотрудничать с кандидатом в премьеры в создании новой правящей коалиции и правительства. Поэтому Бабиш заявил на минувшей неделе, что ему не остается ничего иного, кроме формирования правительства меньшинства из членов своего движения и беспартийных специалистов из различных отраслей.

Согласно утечкам из окружения Бабиша в местные СМИ, новым главой дипведомства должен стать Мартин Стропницкий, последние четыре года возглавлявший минобороны. В Чехии он популярен как артист и режиссер, в 1990-е годы работал в МИД, был послом в нескольких странах.

Во главе оборонного ведомства Стропницкого должна сменить бывший министр регионального развития Карла Шлехтова. Министром юстиции останется Роберт Пеликан. Все эти политики представляют движение ANO.

Всего в состав кабинета должны войти 14 министров, из которых 5 человек представляют движение ANO, а остальные 9 человек являются беспартийными.