Иран соблюдает договоренности в рамках ядерной сделки, заявили в США

ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. Иран соблюдает договоренности в рамках ядерной сделки, заявил спецпомощник президента США Кристофер Форд, кандидатуру которого в настоящий момент рассматривают на должность помощника госсекретаря США по вопросам нераспространения.
"В настоящее время оценки таковы, что Иран соблюдает взятые на себя обязательства в рамках СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий — ред.)", — сказал он, выступая в сенатском комитете по международным делам.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.