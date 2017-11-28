Иран соблюдает договоренности в рамках ядерной сделки, заявили в США

ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. Иран соблюдает договоренности в рамках ядерной сделки, заявил спецпомощник президента США Кристофер Форд, кандидатуру которого в настоящий момент рассматривают на должность помощника госсекретаря США по вопросам нераспространения.

"В настоящее время оценки таковы, что Иран соблюдает взятые на себя обязательства в рамках СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий — ред.)", — сказал он, выступая в сенатском комитете по международным делам.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Он отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Тегераном данных договоренностей. Трамп отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него.