Facebook и Twitter помогут расследованию по "вмешательству" России в Brexit

Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото

Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Компании Facebook и Twitter согласились содействовать расследованию властей Британии в связи с якобы имевшим место "вмешательством" России в ход референдума о Brexit, сообщает телеканал Sky News.

Неделю назад британская избирательная комиссия объявила о начале расследования источников финансирования кампании за выход Великобритании из ЕС Vote Leave. Сообщается, что владельцы популярных соцсетей получили письменные запросы относительно информации, имеющей отношение к этой кампании.

"В настоящее время мы ведем расследование по этим вопросам и планируем поделиться обнаруженной информацией в ближайшие недели", — заявил Ник Пиклз, один из руководителей Twitter в Британии.

Британский представитель Facebook Саймон Милнер также заявил, что его компания привержена сотрудничеству с избиркомом по вопросам расследования.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.