В Харькове националисты повредили декорации к военному сериалу про СССР

КИЕВ, 28 ноя — РИА Новости. Представители националистической партии "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело) повредили декорации к военному сериалу про СССР, который снимают в Харькове, и устроили потасовку с полицией, сообщило во вторник местное издание "057".

"Активисты "Национального корпуса" разбили таблички и развесили по съемочной площадке фото с изображением расстрелянных украинцев работниками НКВД и заморенных голодом. Полиция пыталась помешать активистам, завязалась небольшая потасовка", — говорится в сообщении.

По данным издания, инцидент произошел на съемочной площадке, где уже несколько недель снимают военный детектив "По законам военного времени — 2 сезон". "Съемки советского сериала вызвали у харьковских активистов волну негодования. По их мнению, сериал пропагандирует идеи СССР, прославляет "подвиги" сотрудников НКВД", — утверждают в издании.

Кроме того, по информации издания, в сериале снимаются актеры, входящие в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец". Речь идет об Александре Панкратове-Чёрном.

Как отмечается в сообщении, представители компании Star Media, которая снимает фильм, заявление в полицию не подавали.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.