Член ОП обратится в ОБСЕ из-за задержания в Молдавии российских журналистов

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина намерена обратиться в ОБСЕ в связи с задержанием российских журналистов в Молдавии.

В аэропорту молдавской столицы были задержаны исполнительный продюсер ВГТРК Марина Сафронова и обозреватель телеканала "Звезда" Алексей Самолетов", так как они не указали цель визита. Как сообщил РИА Новости заместитель гендиректора "Звезды" Максим Додонов, Самолетову было объявлено, что он будет депортирован из Молдавии.

"Это вопиющий случай. Считаю, что представители ОБСЕ должны осудить данный факт и потребовать у правительства республики объяснений. Со своей стороны мы уже готовим соответствующее обращение на имя представителя по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира. Мы также призываем Союз журналистов Молдовы встать на защиту своих коллег", — заявила РИА Новости Сутормина.

Она с сожалением отметила, что в последнее время в ряде государств наблюдается "тенденция воспрепятствования работе российских журналистов", особенно в странах бывшего Советского Союза, в которых "заокеанские силы активно распространяют антироссйиские настроения".

"Думаю, здесь ситуация связана с некими внутренними политическими конфликтами. Президент республики стремится наладить хорошие отношения с Россией, правительство настроено иначе, придерживается антироссийской линии и всячески стремится вставить палки в колеса", — считает общественница.

Ранее власти Молдавии неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life News и других СМИ. В конце июля в Молдавию не пустили группу российских артистов, которые должны были принять участие в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.