В Китае воспитательница призналась, что колола детей иголками для шитья

ПЕКИН, 28 ноя – РИА Новости. Воспитатель пекинского детского сада, где разгорелся скандал из-за жестоко обращения с детьми, призналась в том, что в "воспитательных целях" колола детей иголками для шитья, если они не засыпали в положенное время, говорится в опубликованном отчете столичной полиции.

Скандал, который всколыхнул китайскую общественность, разразился 22 ноября, после того как родители воспитанников одного из детских садов Пекина обратились в полицию с обвинениями в адрес воспитателей в жестоком обращении с детьми, и в том, что детям давали пить лекарственные препараты неизвестного происхождения. Кроме того, родители рассказали, что обнаружили у детей следы от уколов. В интернете также появились и ряд слухов о развратных действиях в отношении малолетних.

Сразу же после этого правоохранительные органы приступили к проверке информации. Расследование взяло под контроль министерство образования страны. Во вторник полиция опубликовала отчет о проведенной проверке, в котором назвала сфабрикованными слухами большинство из этих обвинений.

"В ходе расследования, 22-летняя воспитатель детского сада по фамилии Лю призналась, что в виде воспитательной меры колола детей иголками для шитья, если они не засыпали в положенное время. В связи с этим она подпадает под подозрение в жестоком обращении с подопечными. В настоящее время Лю задержана на основе обвинения в совершении уголовного преступления", — говорится в отчете.

Сотрудники правоохранительных органов также проверили информацию о якобы "групповых развратных действиях" в отношении детей. По заявлению полиции, эти слухи распространили две женщины, одна из которых задержана по подозрению в совершении административного правонарушения, а вторая принесла публичные извинения на своей странице в социальной сети Вэйбо. Мотивы их поступка не сообщаются.

Полиция также назвала несоответствующей действительности и информацию, что воспитатели давали детям неизвестные лекарственные препараты. Ранее Центральное телевидение Китая распространило видео, на котором маленький ребенок, отвечая на вопросы родителей, рассказывает, что воспитатель каждый день после обеда давал им пить по две белые сладкие таблетки, после чего они засыпали.

Отец ребенка признался, что ребенку в детском саду не давали никаких лекарственных препаратов. Родители, сделав видео, распространили его в группе в социальной сети, в которой состояли и другие родители воспитанников детского сада. Корреспондент телевидения не проверил информацию и напрямую использовал видео, опубликованное в сети.

Мать одной девочки, которая утверждала, что ее малолетнюю дочь в детском саду раздевали под "видом врача", также призналась, что сама выдумала эти обвинения и выразила готовность принести публичные извинения. С какой целью родители распространили подобные слухи, не уточняется.