Волкер рассказал, каким должен быть мандат миротворцев в Донбассе

КИЕВ, 28 ноя — РИА Новости. Поддержка РФ введения миротворцев в Донбасс говорит о готовности к диалогу, но мандат миссии должен быть шире, считает спецпосланник госдепа США по Украине Курт Волкер, интервью с которым опубликовало во вторник украинское издание "Левый берег".

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

"По моему мнению, то, что Россия обратилась к ООН в сентябре с предложением задействовать ООН на востоке Украины, кое-что значит. Это то, что Россия ранее не желала рассматривать. И они сами выступили с определенным предложением … Тем не менее, это было открытием к диалогу", — заявил Волкер.

Вместе с тем, он считает, что миротворческая миссия должна иметь более широкий мандат, чем предлагает РФ. Как пояснил Волкер, он не видит ценности миротворцев только в охране наблюдателей и полагает, что "нужно соглашение о миротворческой миссии, которая будет контролировать безопасность на территории".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.