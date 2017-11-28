Волкер предположил, почему не работают Минские соглашения

КИЕВ, 28 ноя — РИА Новости. Спецпосланник госдепа США по Украине Курт Волкер утверждает, что минские договоренности и нормандский формат не дают результатов по урегулированию ситуации в Донбассе из-за "спора по кругу".

"Уже более трех лет существуют минские договоренности. Нормандский формат с участием Франции, Германии, Украины и России направлен на содействие реализации минских соглашений. И ничто, на самом деле, не работает", — заявил Волкер в интервью украинскому интернет-изданию " Левый берег ", опубликованному во вторник.

По его словам, минские договоренности содержат в себе все необходимые составляющие для возобновления суверенитета и территориальной целостности Украины. Но они не реализовываются из-за "спора по кругу".

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). США не участвует в нем, но периодически этот вопрос поднимается. В Варшаве ранее также предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.