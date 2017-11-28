КИШИНЕВ, 28 ноя – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон потребовал письменных объяснений, почему из страны выслали обозревателя телеканала "Звезда" Алексея Самолетова и продюсера ВГТРК Марину Сафронову.

Журналистов во вторник не пустили в Молдавию. Позже пограничная служба обосновала это тем, что Самолетов и Сафронова не указали цель визита.

"Сегодня в Кишинев не пустили известного российского актера и режиссера Алексея Самолетова. В молдавской столице он планировал презентовать широкой публике свой документальный фильм о космосе, не имеющий никакого отношения к политике. Тем не менее, власти решили депортировать его из страны. Вместе с ним в Молдавию не пустили и продюсера ВГТРК Марину Сафронову. Категорически осуждаю новый антироссийский демарш правящего большинства", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

По его мнению, "это очередное звено одной цепи, а цель этих действий — навредить сотрудничеству с нашим стратегическим партнером: Российской Федерацией".

Молдавские власти не раз запрещали въезд в страну российским журналистам. Так, в январе 2016 года Кишинев отказал во въезде большой группе репортеров, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life и других СМИ. В конце июля этого года в Молдавию не пустили российских артистов, которые должны были участвовать в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.

"Не получится… Потребовал предоставить мне в письменном виде объяснения по факту случившегося от уполномоченных органов", — заявил президент.