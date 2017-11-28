КИШИНЕВ, 28 ноя – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон потребовал письменных объяснений, почему из страны выслали обозревателя телеканала "Звезда" Алексея Самолетова и продюсера ВГТРК Марину Сафронову.
"Сегодня в Кишинев не пустили известного российского актера и режиссера Алексея Самолетова. В молдавской столице он планировал презентовать широкой публике свой документальный фильм о космосе, не имеющий никакого отношения к политике. Тем не менее, власти решили депортировать его из страны. Вместе с ним в Молдавию не пустили и продюсера ВГТРК Марину Сафронову. Категорически осуждаю новый антироссийский демарш правящего большинства", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.
По его мнению, "это очередное звено одной цепи, а цель этих действий — навредить сотрудничеству с нашим стратегическим партнером: Российской Федерацией".