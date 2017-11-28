Адмирал: российские спасатели ждут первых результатов поиска "Сан-Хуана"

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российские спасатели, вышедшие на аргентинском корвете в район поиска подводной лодки "Сан-Хуан", будут ожидать обнаружения субмарины; только после этого они смогут приступить к глубоководным работам, заявил РИА Новости во вторник бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.

Ранее во вторник корреспондент РИА Новости сообщил, что корвет Robinson ВМС Аргентины с российскими специалистами на борту направился в район поиска пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан". Корабль вышел из порта Комодоро-Ривадавия. В состав российской группы вошли командир и операторы подводного аппарата "Пантера Плюс", водолазы-глубоководники и водолазный врач. Ее возглавил начальник НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ России Сергей Башмаков. На поиски субмарины также вышло норвежское судно Sophie Siem.

"Российские специалисты обладают большим опытом. Но они должны прийти к уже найденному объекту, классифицированному как подводная лодка. Затем они с помощью глубоководного аппарата осмотрят объект, уточнят классификацию и начнут работы", — сказал Валуев.

Он отметил, что первичный поиск в настоящее время ведется самолетами и судами со специальным локационным оборудованием; "если сохранится такая необходимость, его усилит океанографическое исследовательское судно (ОИС) "Янтарь", которое придет в назначенный район через неделю". "Сейчас наши спасатели вышли на корабле ВМС Аргентины в район поиска. Но пока первичного обнаружения подлодки не произойдет смысл их нахождения там — это ожидание в повышенной готовности к вторичной классификации и обследованию найденного объекта", — заключил российский адмирал.

Ранее представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби сообщил, что ОИС "Янтарь" ВМФ России, на борту которого имеются специальные глубоководные обитаемые и автономные необитаемые подводные аппараты с глубиной погружения около 6 тысяч метров, прибудет в район поиска пропавшей субмарины 5 декабря.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи на борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представитель ВМС Энрике Бальби ранее заявил об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".