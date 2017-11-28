Посол США призвала Киев упростить доступ жителей Донбасса к соцвыплатам

КИЕВ, 28 ноя — РИА Новости. Правительство Украины делает недостаточно для помощи внутренним переселенцам из неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, власти должны упростить механизм доступа к соцвыплатам переселенцев и людей, которые остаются в зоне конфликта, заявила посол США на Украине Мари Йованович.

В ноябре 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде": с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше — с середины лета 2014 года. На пенсию имеют право жители Донбасса, которые зарегистрировались на подконтрольных Киеву территориях. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.

"Украинское правительство сделало определенные шаги в оказании помощи внутренним переселенцам, но украинское правительство должно сделать больше, и это в его интересах… Правительство должно оптимизировать процесс выплат пенсий и возобновить социальные выплаты, на которые украинцы имеют право — и внутренние переселенцы, и люди, которые живут на неподконтрольных территориях", — сказала Йованович во вторник на дискуссионной панели в Киеве, посвященной решению проблем внутренних переселенцев на Украине.

По ее словам, "эти выплаты — это не помощь, а средства, которые эти люди заработали за десятки лет своей работы на государство".

Йованович считает, что правительство должно сократить бюрократическую нагрузку на переселенцев при получении соцвыплат. По ее словам, требование регистрации на подконтрольной Киеву территории, чтобы получать пенсию, является дискриминационным и "противоречит европейским ценностям, к которым стремится Украина".

Также Йованович считает, что власти Украины должны решить вопрос с обеспечением жильем "сотен тысяч переселенцев". Посол полагает, что правительству следует предоставить министерству по оккупированным территориям "бюджет и политическую поддержку, которые оно требуют для выполнения своих полномочий". Она добавила, что украинскому кабмину нужно принять стратегию по переселенцам, которая ранее была разработана министерством по оккупированным территориям в контакте с общественным сектором.