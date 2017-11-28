Новый президент Зимбабве объявил амнистию для возвращения украденных денег

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Новый президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил трехмесячную амнистию для желающих вернуть государству незаконно присвоенные средства, сообщает местный телеканал ZBC.
"В качестве первого шага по возвращению незаконно присвоенных фондов правительство объявляет трехмесячную амнистию, в течение которой каждый сможет вернуть такие средства без каких-либо вопросов или выдвинутых против него обвинений", — сказал президент.
На прошлой неделе 93-летний президент Зимбабве Роберт Мугабе ушел в отставку под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF).
Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства, будет занимать эту должность до следующих выборов в августе 2018 года.