Задержанного в Молдавии российского журналиста депортируют

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Журналист телеканала "Звезда" Алексей Самолетов, ранее задержанный в аэропорту Кишинева, будет депортирован из Молдавии, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора "Звезды" Максим Додонов.

Ранее сообщалось, что представителей двух российских СМИ — ВГТРК и телеканала "Звезда" — задержали на паспортном контроле в аэропорту Кишинева без объяснения причин.

"Самолетову объявили о депортации", – сказал собеседник агентства.

Ранее власти Молдавии неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life News и других СМИ. В конце июля в Молдавию не впустили группу российских артистов, которые должны были принять участие в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.