КИЕВ, 28 ноя — РИА Новости. Спецпосланник госдепа США по Украине Курт Волкер считает, что миротворцы в Донбассе должны оставаться до проведения выборов и перехода региона под контроль Киева.
"Мое мнение заключается в том, что важно обеспечить безопасность в зоне конфликта и создать условия для проведения местных выборов. Возможно, несколько месяцев уйдет на прояснение списков избирателей, на подготовку избирательного процесса, создания соответствующих администраций, обеспечение проведения кампании, появления кандидатов, избирательных служб и проведения этих выборов. Я думаю, это критический период, когда потребность в миротворцах будет сохраняться", — заявил Волкер в интервью интернет-изданию "Левый берег", которое обнародовано во вторник.
"Как только будут выбраны органы власти, можно будет начинать передавать полномочия назад местным органам управления, и в конце концов передать ответственность за безопасность в регионе украинскому правительству. Итак, будет период развертывания, период управления обеспечением выборов и их безопасности, а затем — период перехода под контроль Украины", — пояснил Волкер.