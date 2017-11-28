КИЕВ, 28 ноя — РИА Новости. Спецпосланник госдепа США по Украине Курт Волкер считает, что миротворцы в Донбассе должны оставаться до проведения выборов и перехода региона под контроль Киева.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Украина, США, Германия и Франция практически разработали проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. По данным Wall Street Journal, ссылающейся на дипломатические источники в США и ЕС, Вашингтон намерен предложить план по размещению в Донбассе 20 тысяч международных миротворцев. Президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях.

"Мое мнение заключается в том, что важно обеспечить безопасность в зоне конфликта и создать условия для проведения местных выборов. Возможно, несколько месяцев уйдет на прояснение списков избирателей, на подготовку избирательного процесса, создания соответствующих администраций, обеспечение проведения кампании, появления кандидатов, избирательных служб и проведения этих выборов. Я думаю, это критический период, когда потребность в миротворцах будет сохраняться", — заявил Волкер в интервью интернет-изданию "Левый берег", которое обнародовано во вторник.

По его словам, после проведения выборов в регионе можно будет начать процесс передачи региона под контроль Киева.

"Как только будут выбраны органы власти, можно будет начинать передавать полномочия назад местным органам управления, и в конце концов передать ответственность за безопасность в регионе украинскому правительству. Итак, будет период развертывания, период управления обеспечением выборов и их безопасности, а затем — период перехода под контроль Украины", — пояснил Волкер.