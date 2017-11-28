Facebook запустит программу по предотвращению самоубийств

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Facebook анонсировала запуск программы, которая поможет предотвращать самоубийства среди пользователей, говорится в пресс-релизе компания.

Программа будет отслеживать признаки суицидальных намерений в записях пользователей. Например, такие вопросы на странице пользователя, как "У тебя все в порядке?" или "Я могу помочь?" будут индикаторами, привлекающими внимание программы.

Затем информация о страницах, владельцы которых, как выяснила программа, могут совершить самоубийство, передается группе специалистов. Они могут оказать помощь в случае необходимости, в том числе, сообщить номер линии поддержки или передать информацию "другу". В некоторых случаях компания будет оповещать власти о возможности совершения суицида пользователем.

Отмечается, что программа была протестирована на территории США, и в ближайшее время будет запущена за пределами штатов.