В Эстонии стартовали масштабные киберучения НАТО

ТАЛЛИН, 28 ноя — РИА Новости. Масштабные киберучения НАТО Cyber Coalition во вторник начались в Эстонии на базе Тартуского объединенного военного учебного заведения, сообщил Главный штаб сил обороны республики.

"В учениях Cyber Coalition принимают участие более 700 экспертов по инфотехнологиям, специалистов в области права, государственных чиновников из 25 стран НАТО, представителей Европейского союза и четырех государств-партнеров альянса: Финляндии, Швеции, Ирландии, Швейцарии… Около 100 специалистов, еще примерно 600 находятся в различных государствах мира", — говорится в сообщении.

Целью учений, которые завершатся в пятницу, является проверка способностей стран НАТО и партнеров альянса противостоять кибератакам, а также отработка взаимодействия экспертов на внутригосударственном и международном уровнях.

По словам руководителя учений подполковника Андреса Кууска, в дополнение к задачам в компьютерных сетях, участники должны противодействовать атакам и на системы мобильной связи, промышленные системы, а также различные системы военного контроля.

"Конечно, учениям придает реалистичность то, что члены и партнеры НАТО решают задачи в своих странах", — отметил Кууск.

Эстония является членом НАТО с 2004 года. В Эстонии учения Cyber Coalition проводятся в пятый раз.