Опубликовано последнее сообщение с борта пропавшей подлодки "Сан-Хуан"

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В последнем донесении с борта субмарины "Сан-Хуан" речь шла о неполадках в аккумуляторных батареях, сообщает аргентинский телеканал A24.

"Поток морской воды к аккумуляторам через вентиляционную систему вызвал короткое замыкание, в результате чего возник пожар, — говорится в сообщении. — Аккумуляторы в носовой части вышли из строя". Ответственный член экипажа также отметил, что подлодка "погружается" и что моряки будут и дальше информировать командование о происходящем.

Ранее СМИ уже писали о том, что причиной аварии на субмарине могло стать повреждение аккумуляторов. Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября. На борту подлодки находятся 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представитель ВМС Энрике Бальби сообщил, что есть информация об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".