Судан готов разместить российскую военную базу на Красном море

ХАРТУМ, 28 ноя — РИА Новости. Судан готов разместить российскую военную базу на берегу Красного моря, поскольку это поможет в борьбе с контрабандой и работорговлей. Об этом РИА Новости заявил глава комитета обороны и безопасности парламента восточноафриканской страны Аль-Хади Хамид.

"Думаю, будет разумно и верно, если российское руководство согласится создать военную базу на берегу Красного моря. Это, безусловно, будет в рамках сотрудничества между странами в экономической и военной сфере. Подчеркиваю, что Судан готов принять российские военные базы, это великолепное сотрудничество", — заявил Хамид.

Парламентарий подчеркнул важность сотрудничества с РФ в сфере ВТС. Он также напомнил о протяженности морских границ Судана. "Мы зафиксировали большое количество нарушений: судна входят в наши территориальные воды, незаконно добывают рыбу, рыбацкие лодки также нарушают границы", — заявил Хамид.

"В Красном море значителен объем работорговли и контрабанды… мы как часть международного сообщества должны бороться с такими незаконными явлениями, защищать наши берега, поэтому наше сотрудничество с РФ и создание базы не являются чем-то удивительным. Этого требует нынешнее время, такое сотрудничество есть во всех странах", — отметил он.

Президент Судана Омар аль-Башир, впервые посетивший Россию, в субботу заявил в интервью РИА Новости, что обсудил с главой РФ Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу возможность создания в Судане военной базы на Красном море. Суданский лидер при этом сообщил, что никакого соглашения по этому вопросу не заключалось.

В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать тему о перспективах создания российской военной базы в Судане.