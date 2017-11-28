В МИД рассказали об опасности поставок в Грузию ракетных комплексов из США

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Москва считает, что планируемая поставка из США в Грузию противотанковых ракетных комплексов Javelin может подтолкнуть Тбилиси к новым опасным авантюрам в регионе, заявляет МИД РФ.

В сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится, что во вторник замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин принял сопредседателей Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье — представителя ООН Анти Турунена, спецпредставителя председателя ОБСЕ Гюнтера Бехлера и спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара.

"Российская сторона вновь акцентировала опасность углубляющегося военного сотрудничества Тбилиси с государствами-членами НАТО. Недавно госдепартамент и Пентагон одобрили поставку Тбилиси противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". Это первая с 2008 года военная сделка США с Грузией подобного масштаба. При этом Вашингтон переориентировал свою программу обучения грузинских миротворцев на подготовку регулярных боевых подразделений", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что "при американской помощи на грузинской территории планируется строительство очередного военно-тренировочного центра".

"Россия расценивает подобного рода военную поддержку извне как прямое подталкивание Тбилиси к новым опасным авантюрам в регионе", — говорится в сообщении.