В МИД рассказали об опасности поставок в Грузию ракетных комплексов из США

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Москва считает, что планируемая поставка из США в Грузию противотанковых ракетных комплексов Javelin может подтолкнуть Тбилиси к новым опасным авантюрам в регионе, заявляет МИД РФ.
"Российская сторона вновь акцентировала опасность углубляющегося военного сотрудничества Тбилиси с государствами-членами НАТО. Недавно госдепартамент и Пентагон одобрили поставку Тбилиси противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". Это первая с 2008 года военная сделка США с Грузией подобного масштаба. При этом Вашингтон переориентировал свою программу обучения грузинских миротворцев на подготовку регулярных боевых подразделений", — говорится в сообщении.
"Россия расценивает подобного рода военную поддержку извне как прямое подталкивание Тбилиси к новым опасным авантюрам в регионе", — говорится в сообщении.