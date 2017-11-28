В Молдавии объяснили задержание российских журналистов

КИШИНЕВ, 28 ноя – РИА Новости. Пограничная служба Молдавии объяснила задержание двух российских журналистов: обозревателя телеканала "Звезда" Алексея Самолетова и продюсера ВГТРК Марины Сафроновой — тем, что они не указали цель визита в республику.

"Двоим российским гражданам не авторизирован въезд в Молдавию. Следующим рейсом они вернутся в Россию. Причина – они не указали цель визита в республику. Они заявили, что приехали с частным визитом, но не смогли подтвердить сказанное, а затем были выяснены их настоящие намерения", — заявили РИА Новости в пресс-службе погранполиции.

Самолетов и Сафронова должны были принять участие в показе документального фильма "Битва за "Салют", автором идеи и соавтором сценария которого стал обозреватель "Звезды".

Как сообщила РИА Новости представитель Международного медиа-клуба "Формат А3" Ирина Иванченко, "запланированное на сегодня мероприятие все равно состоится".

"Фильм будет показан. Возможно, нам удастся связаться с Алексеем Самолетовым и Мариной Сафроновой по скайпу, если они не будут в это время на борту самолета", — сказала Иванченко.

Ранее власти Молдавии неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life News и других СМИ. В конце июля в Молдавию не впустили группу российских артистов, которые должны были принять участие в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.