Известный в Таиланде слон-киноактер убил своего проводника

БАНГКОК, 28 ноя – РИА Новости. Известный в Таиланде слон-самец по имени Эккасит, снимавшийся в нескольких таиландских и иностранных фильмах, в том числе в главных ролях, в понедельник утром убил своего проводника (махута) на глазах у его жены и других проводников в зоопарке провинции Чиангмай на севере Таиланда, сообщает во вторник Третий национальный телеканал страны.

Проводник, работавший со слоном более десяти лет и снявшийся вместе с ним в нескольких фильмах, утром в понедельник покормил своего питомца и отвязал его от дерева, к которому слон был прикован цепью, чтобы дать возможность животному искупаться в реке и напиться воды. Неожиданно слон напал на своего проводника, несколько раз ударив его бивнями и передними ногами. Находившиеся рядом другие махуты в течение нескольких минут пытались остановить слона, и, в конце концов, это им удалось, однако проводник Эккасита был уже мертв.

Причиной агрессии животного стал, по-видимому, начавшийся у него брачный период, сообщает телеканал. В брачный период у слона-самца из небольшого отверстия на черепе начинает сочиться маслянистый секрет. В такое время слон становится опасным для окружающих. В тайском языке есть поговорка: "Бойся масляного слона". Трагедии чаще всего случаются, когда махут не замечает начала выделения "масла" у своего питомца и продолжает вести себя с ним так же, как обычно.

Эккасит выступает в слоновом шоу в зоопарке Чиангмая, с которым у его владельцев был подписан контракт до середины апреля 2018 года. После инцидента слон будет временно отстранен от работы на арене, говорится в сообщении.