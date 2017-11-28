На Окинаве потребовали вывода американских военных

ТОКИО, 28 ноя — РИА Новости. Законодательное собрание японской префектуры Окинава приняло во вторник резолюцию и письмо в адрес премьер-министра Японии Синдзо Абэ и посла США в этой стране Уильяма Хагерти с требованием вывода американских морских пехотинцев и компенсаций родственникам японца, погибшего во время ДТП, предположительно по вине пьяного солдата.

Как сообщалось ранее, 19 ноября в районе города Наха американский военный грузовик столкнулся с небольшим грузовиком местного жителя, из-за чего он скончался. Это уже не первый несчастный случай по вине американских военных на Окинаве, и каждый раз власти префектуры требуют от правительств в Токио и Вашингтоне вывести войска США.

"Необходимо с решительных позиций подходить к американской стороне", — подчеркнули законодатели Окинавы, призвав также пересмотреть соглашение о статусе американских военнослужащих.

Это соглашение было подписано в 1960 году и направлено исключительно на защиту американцев с военных баз. К примеру, на островах Окинава сосредоточены примерно 70% всех военных объектов США в Японии, и японская прокуратура не может предъявлять обвинения американским военным за противоправные действия, совершенные при прохождении ими воинской службы.

В январе этого года США и Япония подписали дополнительный договор к соглашению о статусе американских вооруженных сил, ограничивающий судебный иммунитет ряда сотрудников военных баз. Однако власти и парламентарии Окинавы считают эту меру недостаточной.

По их данным, американские военные совершили более 5,8 тысячи преступлений на этих островах после передачи их под суверенитет Японии в 1972 году. Причем 571 инцидент с участием американцев в этой префектуре попадает под определение "тяжких преступлений".