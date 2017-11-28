На Окинаве потребовали вывода американских военных

ТОКИО, 28 ноя — РИА Новости. Законодательное собрание японской префектуры Окинава приняло во вторник резолюцию и письмо в адрес премьер-министра Японии Синдзо Абэ и посла США в этой стране Уильяма Хагерти с требованием вывода американских морских пехотинцев и компенсаций родственникам японца, погибшего во время ДТП, предположительно по вине пьяного солдата.
"Необходимо с решительных позиций подходить к американской стороне", — подчеркнули законодатели Окинавы, призвав также пересмотреть соглашение о статусе американских военнослужащих.
Это соглашение было подписано в 1960 году и направлено исключительно на защиту американцев с военных баз. К примеру, на островах Окинава сосредоточены примерно 70% всех военных объектов США в Японии, и японская прокуратура не может предъявлять обвинения американским военным за противоправные действия, совершенные при прохождении ими воинской службы.
По их данным, американские военные совершили более 5,8 тысячи преступлений на этих островах после передачи их под суверенитет Японии в 1972 году. Причем 571 инцидент с участием американцев в этой префектуре попадает под определение "тяжких преступлений".