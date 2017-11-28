В Египте задержали террористов, планировавших атаки против христиан

КАИР, 28 ноя — РИА Новости. Египетские силовики обезвредили террористическую ячейку на севере Синайского полуострова, планировавшую атаки на жизненно важные объекты и христианские храмы, сообщило во вторник МВД арабской республики.

Всего по данным МВД задержаны шесть человек.

В сообщении также указывается, что египетские силовики при захвате другой группы радикалов в египетских городах Исмаилия и Эль-Ашир-мин-Рамадан (город Десятого Рамадана) в ходе возникшей при штурме перестрелки уничтожили одиннадцать террористов. В домах радикалов было обнаружено большое количество раций, стрелкового оружия, а также взрывчатки.

Крупнейший в истории Египта теракт в мечети эр-Роуда на севере Синайского полуострова в минувшую пятницу по последним данным унес жизни 309 человек, в их числе 27 детей и много стариков. Пострадали порядка 130 человек. Террористы впервые совершили в Египте нападение на мечеть и с беспрецедентной жестокостью расправились с сотнями безоружных людей, пришедших в выходной день на молитву.