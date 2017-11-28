Италия жила бы лучше, если бы у нее был свой Путин, заявили в стране

РИМ, 28 ноя — РИА Новости. Лидер итальянской партии "Лига Севера" Маттео Сальвини назвал президента РФ Владимира Путина одним из лучших государственных деятелей в мире, отметив, что Италия зажила бы лучше, если бы получила такого же главу государства.

"Я заключил соглашение между "Лигой Севера" и "Единой Россией", партией Путина. Я считаю, что Путин — один из лучших государственных деятелей в мире. Я говорю об этом, потому что я в это верю, и об этом говорят факты, а не потому, что мне это кто-то подсказывает, призрак или Facebook. Если бы у нас в Италии был свой Путин, мы бы точно жили лучше", — сказал Сальвини журналистам, выступая в итальянском парламенте.

Лидер "Лиги Севера" пользуется на Апеннинах большой популярностью и активно выступает против антироссийских санкций. Он стал единственным партийным лидером Италии, который открыто выступил за признание воссоединения Крыма с Россией.

Политик также заявлял, что хотел бы видеть Путина в кресле премьер-министра Италии. Он неоднократно посещал Россию и Крым в частности, а в ходе недавнего визита в Москву в начале марта подписал соглашение о сотрудничестве с "Единой Россией".

"Я говорю это, потому что я в этом уверен, а не потому, что мне за это кто-то платит. История про русских хакеров, которой днями и ночами промывают мозги англичанам, немцам, итальянцам и американцам, стала уже несмешным анекдотом", — отметил политик.