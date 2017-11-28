В Британии экс-министр раскритиковала правительство за подготовку к Brexit

ЛОНДОН, 28 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Экс-министр по вопросам международного развития, депутат парламента Прити Пател подвергла критике правительство за недостаточную подготовку к переговорам по Brexit.

"Правительство плохо вооружено с точки зрения подготовки к переговорам. Все в далеко не идеальном состоянии", — говорится в тексте речи экс-министра, с которой она выступила в Лондоне накануне вечером.

Политологи называют 45-летнюю Пател "восходящей звездой" партии тори и одним из вероятных кандидатов на пост будущего премьер-министра страны.

"Мы должны четко и ясно понимать, чего мы хотим добиться в итоге, и быть довольно прямолинейными в этом", — сказала Пател, выступавшая в преддверии референдума по Brexit за выход Великобритании из ЕС.

"Что касается денег, то моя точка зрения на это довольно ясна. Я не люблю тратить деньги, так что я сказала бы ЕС отвязаться со своими завышенными финансовыми требованиями", — отметила парламентарий, комментируя вопрос об "отступных", которые Евросоюз требует от Великобритании за выход из объединения.

В ближайшее время премьеру Терезе Мэй предстоят очередные переговоры с ЕС по Brexit. На фоне буксующих переговоров и неумолкающей критики со стороны как политических оппонентов, так и однопартийцев, выступление Пател станет новым "камнем в огород" премьера, позиции которой и так ослаблены.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года.