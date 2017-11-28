В Раде предложили "травить дихлофосом" жителей Донбасса

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский сравнил жителей Донбасса с тараканами и предложил уничтожать их с помощью дихлофоса. Об этом сообщает "Обозреватель".

"Я не интересуюсь жизнью тараканов. Даже если миллион их родится на моей кухне, это не будет означать, что кухня будет принадлежать им. Никаких статусов и спецрежимов для тараканов, только дихлофос и много дихлофоса. Ну и пара тысяч Джавелинов (американские противотанковые ракетные комплексы — прим. ред.), конечно", — цитирует издание запись парламентария в Facebook. Отмечается, что впоследствии аккаунт политика заблокировали.

По мнению Рыбчинского, необходимо "украинизировать" регион, так как местное население стоит на пути вхождения страны в европейские институты.

"Никаких выборов в течение, как минимум, десяти лет, никакого российского телевидения и газет, визовый режим с РФ и активная пропагандистская работа в регионе. Вот так должна выглядеть настоящая интеграция", — отметил нардеп.

Он также заявил, что с жителями неподконтрольных Киеву территорий должны разбираться суды и трибуналы. "Они заслуживают пожизненного заключения и принудительных работ на благо Украины", — заключил политик.

Рыбчинский известен своими скандальными русофобскими заявлениями. Так, в январе он сравнил использование русского языка с блудом, а в прошлом году депутат назвал коррупцию и экономическую разруху в стране следствием 400-летней "российской диверсии" против Украины.