В Раде предложили "травить дихлофосом" жителей Донбасса

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский сравнил жителей Донбасса с тараканами и предложил уничтожать их с помощью дихлофоса. Об этом сообщает "Обозреватель".
По мнению Рыбчинского, необходимо "украинизировать" регион, так как местное население стоит на пути вхождения страны в европейские институты.
"Никаких выборов в течение, как минимум, десяти лет, никакого российского телевидения и газет, визовый режим с РФ и активная пропагандистская работа в регионе. Вот так должна выглядеть настоящая интеграция", — отметил нардеп.
Рыбчинский известен своими скандальными русофобскими заявлениями. Так, в январе он сравнил использование русского языка с блудом, а в прошлом году депутат назвал коррупцию и экономическую разруху в стране следствием 400-летней "российской диверсии" против Украины.