В Турции врачи вынули из желудка пациентки забытое три года назад полотенце

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Турецкие врачи в ходе операции пациентки, жаловавшейся на боли в желудке, извлекли оттуда полотенце, забытое европейскими врачами три года назад, сообщает агентство Dogan.

"Пациентке три года назад сделали в Европе операцию. В последнее время у нее участились жалобы на боли в желудке и тошноту", — рассказал агентству проводивший операцию в городе Трабзон врач Айхан Чагылчы.

В ходе томографии были выявлены некие чужеродные предметы в желудке женщины.

"Трехчасовую операцию проводили с тремя медсестрами и еще одним врачом. Вытащили из желудка пациентки полотенце и другие предметы", — заявил врач.

По его словам, состояние пациентки сейчас стабильное. Врач призвал коллег быть внимательными. "Нельзя зашивать желудок, просто сказав "закончили". В этих вопросах надо быть очень аккуратными", – посоветовал врач.