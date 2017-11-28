МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Турецкие врачи в ходе операции пациентки, жаловавшейся на боли в желудке, извлекли оттуда полотенце, забытое европейскими врачами три года назад, сообщает агентство Dogan.
"Пациентке три года назад сделали в Европе операцию. В последнее время у нее участились жалобы на боли в желудке и тошноту", — рассказал агентству проводивший операцию в городе Трабзон врач Айхан Чагылчы.
В ходе томографии были выявлены некие чужеродные предметы в желудке женщины.
"Трехчасовую операцию проводили с тремя медсестрами и еще одним врачом. Вытащили из желудка пациентки полотенце и другие предметы", — заявил врач.
По его словам, состояние пациентки сейчас стабильное. Врач призвал коллег быть внимательными. "Нельзя зашивать желудок, просто сказав "закончили". В этих вопросах надо быть очень аккуратными", – посоветовал врач.