В Буркина-Фасо автобус французской делегации закидали камнями

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Автобус с французской делегацией закидали камнями в столице Буркина-Фасо Уагадугу, сообщил в микроблоге Twitter журналист и пресс-секретарь президента Франции Брюно Рожер-Пети.

В понедельник вечером президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с визитом в Буркина-Фасо в рамках первого этапа своего африканского турне.

"Во время сегодняшнего передвижения в Уагадугу в транспортное средство делегации бросали камни", — написал Рожер-Пети, добавив, что машины не были повреждены.

Он отметил, что во время инцидента Макрон был на встрече с президентом Буркина-Фасо Роком Марком Кристианом Каборе.

Телеканал BFMTV сообщил, что у микроавтобуса делегации разбито стекло. Как сообщил депутат Седрик Виллани, который находится в автобусе, "кинули булыжник" и "причин для беспокойства нет", передает телеканал.