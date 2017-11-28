Клинцевич ответил на заявление Волкера по Украине

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российский сенатор Франц Клинцевич назвал "по меньшей мере странной" логику спецпосланника госдепа США по Украине Курта Волкера, который ранее заявил, что американский президент Дональд Трамп хочет, чтобы Украина вернула себе обратно "свои территории".

"Логика спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера представляется по меньшей мере странной. Хотения президента США здесь явно недостаточно. Нужно, чтобы этого хотело население Донбасса. Все остальное — вторично. Пока же Киев делает максимум возможного, чтобы пропасть, разделяющая Украину и Донбасс, стала совсем непроходимой", — написал Клинцевич в Facebook.

Волкер ранее завил, что, по его мнению, стороны способны достичь соглашения по Донбассу, которое будет учитывать интересы всех. По его словам, Трамп хочет, чтобы Украина вернула себе территории, которые на данный момент подконтрольны самопровозглашенным ДНР и ЛНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.