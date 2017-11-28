Силовики выселяют из домов жителей захваченных ими поселков, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 28 ноя — РИА Новости. Украинские силовики выселяют жителей захваченных ими под Горловкой поселков Травневое и Гладосово из домов, заявил во вторник журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

Ранее командование ДНР заявило, что украинские силовики в нарушение минских договоренностей заняли населенные пункты Гладосово и Травневое, расположенные в нейтральной зоне в районе Горловки. Украинские военные подтвердили этот факт.

"На данный момент нам известно, что местных жителей выселяют из домов. При этом разрешают забрать только необходимые вещи и отводят к блокпосту для выхода на поселок Гольмовский (под контролем ДНР — ред.)", — сказал Басурин.

По его словам, жители Гладосово и Травневое также сообщили, что украинские силовики "уже заселились в отобранные дома". "Отмечаются факты мародерства… Прошу данные факты зафиксировать международных наблюдателей, принять меры", — добавил Басурин.