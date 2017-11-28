Силовики выселяют из домов жителей захваченных ими поселков, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 28 ноя — РИА Новости. Украинские силовики выселяют жителей захваченных ими под Горловкой поселков Травневое и Гладосово из домов, заявил во вторник журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.
"На данный момент нам известно, что местных жителей выселяют из домов. При этом разрешают забрать только необходимые вещи и отводят к блокпосту для выхода на поселок Гольмовский (под контролем ДНР — ред.)", — сказал Басурин.
По его словам, жители Гладосово и Травневое также сообщили, что украинские силовики "уже заселились в отобранные дома". "Отмечаются факты мародерства… Прошу данные факты зафиксировать международных наблюдателей, принять меры", — добавил Басурин.