Польский суд ужесточил приговор осужденному за шпионаж россиянину

ВАРШАВА, 28 ноя – РИА Новости. Польский суд ужесточил приговор россиянину Станиславу Шиповскому, осужденному за шпионаж, с 4 до 7 лет, сообщил РИА Новости его отец Сергей Шиповский.
Он отметил, что Шиповского не доставили на суд, его интересы представляли адвокаты. По мнению собеседника агентства, до сих пор в деле нет весомых доказательств вины его сына.
"Только донос одного тайного агента. Кто он – до сих пор не известно", — сказал Сергей Шиповский.
Он также рассказал, что теперь остается возможность через полгода ходатайствовать о досрочном освобождении или подавать кассационную жалобу в Верховный суд.
"Последней возможностью, видимо, будет Страсбургский суд", — добавил отец осужденного.
По его словам, Станислав Шиповский не жалуется на условия содержания, хотя его уже несколько раз переводили в разные тюрьмы.
Утверждается, что россиянин получил доступ к тайному рапорту Верховной контрольной палаты Польши, который содержал информацию о газовых контрактах и газопорте. Для получения "неофициальной информации" по данной теме Шмповский посещал заседания комиссии сейма по вопросам энергетики, полагает суд.