Польский суд ужесточил приговор осужденному за шпионаж россиянину

ВАРШАВА, 28 ноя – РИА Новости. Польский суд ужесточил приговор россиянину Станиславу Шиповскому, осужденному за шпионаж, с 4 до 7 лет, сообщил РИА Новости его отец Сергей Шиповский.

"Состоялось рассмотрение апелляции в суде. Судья рассмотрел дело и вынес приговор – 7 лет лишения свободы вместо 4 лет, которые были раньше", — рассказал отец осужденного.

Он отметил, что Шиповского не доставили на суд, его интересы представляли адвокаты. По мнению собеседника агентства, до сих пор в деле нет весомых доказательств вины его сына.

"Только донос одного тайного агента. Кто он – до сих пор не известно", — сказал Сергей Шиповский.

Он также рассказал, что теперь остается возможность через полгода ходатайствовать о досрочном освобождении или подавать кассационную жалобу в Верховный суд.

"Последней возможностью, видимо, будет Страсбургский суд", — добавил отец осужденного.

По его словам, Станислав Шиповский не жалуется на условия содержания, хотя его уже несколько раз переводили в разные тюрьмы.

Окружной суд Варшавы 20 марта приговорил российского юриста Станислава Шиповского к четырем годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован. По мнению суда, он прошел обучение в ГРУ и передавал информацию, в частности, о газопорте в Свиноуйсьце. Обосновывая приговор, судья Агнешка Доманьская заявила, что в 2012 году подсудимый якобы встречался с офицерами ГРУ и обязался предоставлять российской разведке информацию о польской энергетике.

Утверждается, что россиянин получил доступ к тайному рапорту Верховной контрольной палаты Польши, который содержал информацию о газовых контрактах и газопорте. Для получения "неофициальной информации" по данной теме Шмповский посещал заседания комиссии сейма по вопросам энергетики, полагает суд.