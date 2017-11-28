Премьер Таиланда извинился перед рыбаком, на которого накричал

БАНГКОК, 28 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча разместил во вторник на своей странице в Facebook извинения перед рыбаком из провинции Паттани, на которого он в понедельник повысил голос.

Рыбак, попытавшийся рассказать о своих бедах премьеру, посетившему в понедельник провинцию Паттани перед выездным заседанием кабинета министров по проблемам юга страны, перешел на крик, чтобы быть услышанным в хоре голосов нескольких десятков человек, одновременно обращавшихся к главе правительства.

Рыбак говорил о том, что введенные правительством меры контроля в сфере рыболовства, в том числе запрет на выход в море более 220 дней в году, призванный привести таиландское рыболовство к стандартам, которые диктует Евросоюз, в действительности сильно снижают доходы рыбаков. Премьер, приняв его крик за грубость, сам прикрикнул на рыбака, сказав:

"Не надо на меня кричать! Не надо на меня давить! Правительство и так готово выслушать вас и понять ваши проблемы!".

В Таиланде не принято кричать друг на друга даже в пылу спора. Тот, кто переходит на крик, теряет лицо. Тот, на кого кричат, получает сильное оскорбление.

"Премьер-министр сожалеет о том, что вчера в Паттани неуважительно говорил с рыбаком, но, при этом, просит понять, что правительство пресекает нарушения закона в сфере рыболовства с одной целью: чтобы таиландская индустрия рыболовства могла выжить, могла продолжать экспорт морепродуктов, чтобы мы могли соблюдать взятые на себя обязательства, и чтобы мы осуществляли вылов рыбы и морепродуктов так, чтобы не наносить вреда окружающей среде, чтобы у нашего рыболовства было будущее", — говорится в записи на странице премьера в соцсети.

"Что касается жалоб рыбаков, услышанных премьер-министром вчера, все они приняты к сведению и переданы на рассмотрение государственных органов, ответственных за эту сферу", — добавляется в сообщении.