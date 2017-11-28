Столкнувшийся с контейнеровозом американский эсминец получил новую пробоину

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Американский эсминец USS Fitzgerald, столкнувшийся летом с контейнеровозом, получил новые повреждения при погрузке на транспортное судно, сообщает Business Insider.

Это произошло, когда корабль готовили к отправке в штат Миссисипи для ремонта. По данным пресс-службы ВМС США, эсминцу придется остаться в Японии еще на несколько дней, чтобы устранить новые пробоины.

В июне USS Fitzgerald столкнулся с контейнеровозом ACX Crystal, который шел под филиппинским флагом. Инцидент произошел в 50 морских милях от базы Йокосука в Японии. Удар пришелся на радиорубку и задел машинное отделение.

Жертвами аварии стали семь американских моряков, еще трое получили ранения. Расследование обстоятельств происшествия пока не закончилось.

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